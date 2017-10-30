Fitch: наступний транш від МВФ для України становитиме 1,9 мільярда доларів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує наступного траншу від Міжнародного валютного фонду для України в розмірі близько 1,9 мільярда доларів у 2018 році.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Fitch.

"Fitch очікує наступного траншу програми (можливо, 1,9 млрд доларів) у наступному році після затвердження бюджету 2018 року й угоди між МВФ і урядом щодо змін формули для коригування тарифів на опалення в домашніх господарствах", - йдеться в ньому.

Подальші виплати від МВФ та інших міжнародних партнерів залежатимуть від прогресу структурних реформ, насамперед земельної реформи й досягнення результатів з погляду приватизації й боротьби з корупцією, що стикається із затримками і ризиками виконання, пов'язаними з початком виборчого сезону 2019 року.

Валові потреби в зовнішньому фінансуванні (сальдо рахунку поточних операцій, а також строки погашення державного й приватного секторів) ослабли, але в середньому становитимуть 70% міжнародних резервів в 2018-2019 роках.

Fitch очікує, що дефіцит поточного рахунку збільшиться до 4,1% ВВП у 2017 році й у середньому на 4% в 2018-2019 роках.

У короткостроковій перспективі матеріальні чисті зовнішні запозичення приватним сектором малоймовірні, тобто запозичення з державного сектору забезпечить основну частку зовнішнього фінансування.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк у Вашингтоні не зміг домовитися з МВФ про ціну газу на поточний опалювальний сезон.

МВФ категорично відмовився змінювати раніше погоджені з урядом України умови визначення ціни газу для населення на опалювальний сезон 2017-2018 років, який повинен привести до її підвищення на 17,6%.

Нагадаємо, Національний банк очікує надходження чергового траншу Міжнародного валютного фонду за програмою EFF у першому кварталі 2018 року, а не в кінці 2017 року, як передбачалося раніше.

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Економічна правда