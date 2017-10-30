"Конті" Колеснікова купує кондитерську фабрику в Росії - ЗМІ

Український виробник солодощів "Конті" домовився про покупку кондитерської фабрики "Красная заря" в російському Іванові.

Про це розповіли двоє людей, які знають це від різних сторін переговорів, а також місцевий чиновник, повідомляють Ведомости.

Продавець - структури, пов'язані з "Промсвязькапиталом" братів Дмитра та Олексія Ананьєвих, уточнюють двоє співрозмовників. Представник "Промсвязькапитала" відмовився від коментарів.

Гендиректор "Красної зарі" Павло Афанасьєв не став ні підтверджувати, ні спростовувати угоду. Сторони обговорюють лише виробництво продукції "Конті" за контрактом на вільних потужностях "Красної зарі", зазначив він. Запит в "Конті", відправлений 25 жовтня, залишився без відповіді.

"Конті" - великий кондитерський холдинг, його основний бенефіціар - Борис Колесніков. У 2010-2012 роках обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України при Вікторі Януковичі. Зараз Колесніков - один з лідерів партії "Опозиційний блок".

"Конті" випускає печиво "Супер-Контік", зефір Bonjour, цукерки Konti та ін. Головний офіс і кондитерська фабрика компанії знаходяться в Костянтинівці на Донеччині; два інших заводи - в окупованих Горлівці і Донецьку.

У Курській області Росії працюють дочірня структура компанії "Конті-Рус" і кондитерський комбінат. У 2014 році "Конті" довелося зупинити роботу двох кондитерських фабрик в Донецькій області.

У той же час, бізнес компанії в Росії активно розвивався: "Конті" повідомляла про інвестиції в будівництво нових ліній і збільшення виробництва.

За оцінкою асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд", в Росії "Конті" з часткою ринку близько 2% випускає приблизно 70 000 тон кондитерських виробів на рік.

Росспоживнагляд заборонив ввезення до Росії солодощів двох великих українських виробників - "Конті" і АВК. У 2013 році Україна забезпечила третину всього російського імпорту кондитерських виробів.