Росія запустить перші поїзди в обхід України з 15 листопада

Рух перших пасажирських поїздів в обхід України по новозбудованій ділянці залізниці Журавка - Міллерово почнеться з 15 листопада.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Південно-Східної залізниці.

"У зв'язку з введенням в експлуатацію ділянки Журавка-Сохрановка-Боченкова з 15 листопада зміниться маршрут прямування пасажирських поїздів з Москви до Кисловодська, Анапи, Назрані, Адлера, Новоросійська, з Санкт-Петербурга в Адлер, а також у зворотному напрямку. Це перша частина пасажирських поїздів, які вперше підуть по новій ділянці, не заходячи на територію України, до цього були пущені тільки вантажні поїзди", - повідомили в прес-службі залізниці

Нагадаємо, компанія "Російська залізниця" 20 вересня 2017 року повідомила про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка-Міллерово в Воронезькій та Ростовській областях в обхід України.