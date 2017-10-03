Тарута влаштовував фейкові слухання щодо НБУ у підвалі Капітолія

Тіньова група лобістів орендувала кімнату в підвалі Капітолія для зйомок фіктивних слухань американського конгресу для українського телебачення.

Про це повідомляє The Daily Beast.

Колишній представник Конні Мак потрапив до офісу резидента Рона Естеса – молодого депутата, який виграв спеціальні вибори на посаду директора ЦРУ, яку до цього займав Майк Помпео, з метою зняти кімнати в підвалі Капітолію для заходу українського банківського сектору.

За документами The Weekly Standard, фіктивне "слухання" транслювалося в повному обсязі на "NewsOne" в Україні та описувалося глядачам як "Комітет з питань фінансів Конгресу США".

Проте, жодного члена Конгресу на ньому не було. У мережі розповсюджували "шокуючі подробиці" про "найвищий рівень корупції в НБУ", посилаючись на Національний банк України, пише видання.

Серед учасників заходу були народний депутат Сергій Тарута, екс-співробітник НБУ Олександр Завадецький, та Джеймс Вулсі, колишній директор ЦРУ під президентством Білла Клінтона, який також працював радником кампанії президента Трампа.

Брошуру, яку було розіслано учасникам, VoxUkraine оцінив як ту, що містить "в основному правильні" дані про НБУ, але з "маніпулюванням майже у всіх випадках".

В офісі Естеса заявили, що конгресмен не мав ніякого відношення до цього заходу, і кімнату було заброньовано "з ввічливості" до Мака для "проведення події за твердженням корупції в Україні".

Представник також сказав, що відтепер, коли його офіс буде резервувати приміщення в Капітолію для проведення заходів, Естес буде присутній особисто.

Мак – зареєстрований лобіст від імені фірми Interconnection Commerce, яка розташована на Віргінських островах і зосереджена на "виявленні корупції в Україні". Окрім згадки в Panama Papers онлайн-слідів фірми не існує.

Як відомо, 26 вересня на своїй сторінці у Facebook Тарута опублікував повідомлення, в якому заявив, що виступив з промовою на обговоренні в Конгресі питання корупції в Національному банку України. За словами нардепа наведені факти зацікавили колишнього главу ЦРУ Джеймса Вулсі.

Прес-служба Національного банку заявила, що Тарута за допомогою лобістів поширює в США неправдиву інформацію про Нацбанк.

Економічна правда