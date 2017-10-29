Заборгованість із зарплати в Україні зросла до 2,5 мільярда  

На 1 жовтня загальна сума заборгованості з виплати зарплати становила 2,467 млрд гривень, з неї 1,343 млрд гривень припадало на економічно активні підприємства.

Про це свідчать дані Держстату.

Як наголошується, заборгованість працівникам економічно активних підприємств у вересні 2017 року збільшилась на 9,1%.

"На початок жовтня поточного року більше ніж три чверті суми заборгованості економічно активних підприємств припадало на промисловість (77,6%)", - повідомляє прес-служба.

При цьому майже половину боргу утворено в Донецькій (31,7%) та Луганській (14,5%) областях.

Як повідомлялося, реальна зарплата у вересні 2017 року порівняно із серпнем поточного року збільшилася на 1,3%, а відносно вересня 2016 року – на 17,3%.

Економічна правда