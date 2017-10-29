Реальна зарплата в Україні зростає - Держстат

Реальна заробітна плата у вересні 2017 року порівняно із серпнем поточного року збільшилася на 1,3%, а відносно вересня 2016 року – на 17,3%.

Про це свідчать дані Держстату.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2017 року становила 7,351 тисяч гривень, що у 2,3 разу вище рівня мінімальної заробітної плати – 3,2 тисяч гривень.

"Порівняно із серпнем розмір середньої номінальної зарплати збільшився на 3,3%, а за останні 12 місяців (відносно вересня 2016 року) – на 37,2%", - йдеться у повідомленні.

Раніше в НБУ повідомили, що підвищення з 2017 року мінімальної зарплати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року.

Як повідомлялося, з 27 жовтня НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%.

Це стало необхідним заходом у відповідь на прискорення інфляції у вересні до 16,4% у річному вимірі.

Нацбанк пояснив зростання інфляції прискоренням зростання цін на сирі продовольчі товари, підвищенням виробничих витрат, а також певним пожвавленням споживчого попиту.

Крім того, НБУ погіршив прогноз інфляції цього року з 9,1% до 12,2%, а у 2018 році з 6% до 7,3%.

Економічна правда