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Гройсман розповів, скільки ям залатали на українських дорогах

Неділя, 29 жовтня 2017, 12:10

За 9 місяців 2017 року дорожники ліквідували 7,686 тис. квадратних метрів ям на українських дорогах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.  

"Україна активно інтегрується у глобальну систему переміщення вантажів. Процес потребує відповідальних рішень та синхронізації з іншими країнами. Важливою є і робота всередині країни - оновлення і будівництво доріг, модернізація портів і аеропортів", - сказав Гройсман.

"За 9 місяців 2017 року ми вийшли на безпрецедентні обсяги ремонтів на дорогах, значно зріс обсяг авіаперевезень та транзит вантажів через морські порти", - додав він.

Економічна правда

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Гройсман дороги
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