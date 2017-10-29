Гройсман розповів, скільки ям залатали на українських дорогах

За 9 місяців 2017 року дорожники ліквідували 7,686 тис. квадратних метрів ям на українських дорогах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Україна активно інтегрується у глобальну систему переміщення вантажів. Процес потребує відповідальних рішень та синхронізації з іншими країнами. Важливою є і робота всередині країни - оновлення і будівництво доріг, модернізація портів і аеропортів", - сказав Гройсман.

"За 9 місяців 2017 року ми вийшли на безпрецедентні обсяги ремонтів на дорогах, значно зріс обсяг авіаперевезень та транзит вантажів через морські порти", - додав він.

Економічна правда