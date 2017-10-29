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Цьогоріч Україна збільшить видобуток газу на 4% - УГВ

Неділя, 29 жовтня 2017, 11:02

В 2017 році, порівнюючи з минулорічними показниками, в Україні планується збільшення видобутку газу приблизно на 4,1%.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова ПАТ "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"За дев'ять місяців 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, нам вдалося підвищити видобуток на 4%. За підсумками року ми плануємо вийти на показник 4,1%", - заявив Прохоренко.

За його словами, у липні-вересні ПАТ "Укргазвидобування" мало "плюс" 7% до рівня минулого року, що відбулося за рахунок програми інтенсифікації свердловин, їх капітального ремонту, пришвидшення та розширення програми буріння, а також встановлення нових компресорів.

"З вересня 2016 року по вересень 2017 року ми провели вже 105 операцій інтенсифікації і далі нарощуємо темпи. В Україні до цього часу ніхто таких показників не виконував", - підкреслив голова "Укргазвидобування".

Прохоренко зазначив, що зараз в Україні працюють два підрядники -  "Білорусьнєфть" і румунський Таcrоm, які завезли сучасне обладнання і дають більше видобутку, ніж очікувалося. За його словами, до співпраці запрошується і польська сторона.

Голова Укргазвидобування зазначив, що Україна на сьогодні демонструє позитивну динаміку з розвитку видобутку газу.

"У нас є стратегічна мета - вийти на самозабезпечення газом, тому Україна інвестуватиме в цю галузь. Це гарантуватиме безпеку не лише України, а й усього  регіону", - наголосив Прохоренко.

Він додав: якщо Україна буде забезпечена газом, то після 2020 року країна, теоретично, могла б постачати газ своїм сусідам.

Раніше Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить більше не імпортувати "блакитне паливо".

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Укргазвидобування газ
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