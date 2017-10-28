Футбольний клуб Ахметова скоротив доходи втричі

Доходи футбольного клубу "Шахтар" у сезоні 2016/17 років становили 877 млн гривень, що майже в 3,1 раза нижче за показник попереднього сезону і насамперед пов'язано зі скороченням доходів від продажу та оренди гравців із 1,762 млрд гривень до 59 млн гривень.

Про це йдеться у звіті клубу.

Водночас клубу вдалося збільшити доходи від комерційної діяльності на 48,9% - до 530 млн грн, переважно за рахунок реклами і спонсорства, надходження від яких зросли з 280 млн грн до 500 млн грн, зокрема продаж клубної атрибутики збільшився на 3 млн грн.



"Домінантою, як і раніше, є виконання регуляторних правил УЄФА, а саме дотримання вимог fair play. ФК "Шахтар" успішно впорався з цим завданням, про що свідчить ліцензія, отримана від УЄФА, яка надає право на участь команди в міжнародних змаганнях - Лізі чемпіонів та Лізі Європи", - наведено у звіті коментар фінансового директора клубу Гюльнари Ахмеджанової.



Згідно з документом, "Шахтар", що переїжджав минулого сезону до Харкова зі Львова, отримав 17 млн грн від продажу квитків та абонементів, тоді як роком раніше - 62 млн грн.



Доходи клубу від УЄФА та ФІФА в сезоні 2016/2017 також скоротилися вдвічі - до 288 млн грн, оскільки клуб завершив свій виступ в єврокубках на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи, тоді як у попередньому сезоні він дійшов до 1/2 фіналу цього турніру.



"Шахтар" також зазначає, що збільшив платежі до держбюджету у 2016 році на 22% - до 426 млн грн.



Клуб нагадує, що з березня 2017 року він втратив контроль над "Донбас Ареною" і тренувальною базою "Кірша" поблизу Донецька.

У звіті також зазначено, що "Шахтар" активно розвиває комунікації з уболівальниками через соціальні мережі, завдяки чому кількість його підписників в Instagram зросла на 37% - до 94 тис., у Twitter - на 33%, до 55 тис., а у Facebook сягнула 1,5 млн.

Інтерфакс-Україна