Fitch підтвердило рейтинг України, прогноз стабільний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться в прес-релізі агентства.

Як зазначається, агентство підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

"Рейтинг України відображає обмежені можливості залучень на зовнішніх ринках, великий держборг і уповільнені структурні перетворення, а також слаборозвинений банківський сектор і політичні ризики", - йдеться в релізі.

Нагадаємо, на початку жовтня агентство Fitch підтвердило рейтинги Києва і Харкова на рівні В-.

Економічна правда