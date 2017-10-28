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Fitch підтвердило рейтинг України, прогноз стабільний

Субота, 28 жовтня 2017, 13:00

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

Про це йдеться в прес-релізі агентства.

Як зазначається, агентство підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

"Рейтинг України відображає обмежені можливості залучень на зовнішніх ринках, великий держборг і уповільнені структурні перетворення, а також слаборозвинений банківський сектор і політичні ризики", - йдеться в релізі.

Нагадаємо, на початку жовтня агентство Fitch підтвердило рейтинги Києва і Харкова на рівні В-.

Економічна правда

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