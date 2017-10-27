Найбагатший бізнесмен Росії продав завод в Україні

Російська компанія Северсталь оголосила про продаж українського підприємства Дніпрометиз.

Про це повідомляє Liga.net.

"Дочірня компанія (Северсталі, - ред.) Cambay Services Ltd завершила операцію з продажу 100% акцій Dealzone Holding Ltd, що володіє 98,6% українського підприємства ПрАТ Дніпрометиз. Дніпрометиз управляється Северсталь-метиз, міжнародною групою підприємств, що об'єднує метизні активи компанії Северсталь" , - сказано в повідомленні.

Інші умови угоди не розголошуються.

У компанії відзначили, що продаж Дніпрометизу дозволить забезпечити подальше підвищення ефективності групи Северсталь-метиз і зростання прибутковості компанії Северсталь в цілому.

"Дніпрометиз демонструє хороше завантаження виробничих потужностей і стабільні фінансові показники. У той же час, з російськими підприємствами Северсталі цей завод операційно не пов'язаний", - сказано в повідомленні російської компанії.

Северсталь придбала 60% акцій Дніпрометизу в 2006 р у групи ТАСС бізнесмена Сергія Тігіпка. Сума операції оцінювалася в 50 млн доларів. Згодом частка "Северстали" в українському підприємстві була збільшена до 98,6%.

У грудні 2014 р Северсталь оголосила про те, що її австрійська дочірня компанія Северсталь-Трейд ГмбХ підписала угоду про продаж Дніпрометизу приватної німецької компанії. Тоді Северсталь планувала виручити від продажу 20-30 млн долларов.

Дніпрометиз - провідний виробник України з випуску сталевого дроту, цвяхів, кріплення і сіток з часткою ринку близько 30%.

Северсталь - російська вертикально-інтегрована сталеливарна і гірничодобувна компанія, що володіє Череповецким металургійним комбінатом, другим за величиною сталеливарним комбінатом Росії. Власником компанії є Олексій Мордашов. Згідно з рейтингом Forbes, він є найбагатшим бізнесменом Росії з капіталом в 17,5 млрд доларів.