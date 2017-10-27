Антимонопольний комітет схвалив угоду Ярославського і Абрамовича

Роман Абрамович та Олександр Ярославський

Антимонопольний комітет надав дозвіл на покупку компанією Ярославського ГЗК "Суха Балка".

Про це повідомляється на офіційному сайті АМКУ.

26 жовтня АМКУ надав дозвіл компанії Berklemond Investments LTD (Кіпр) придбати акції компанії Kadish Limited (Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Група Evraz заявила про значні втрати при продажу рудника: збиток у розмірі 556 млн доларів і загальні обмінні втрати в 586 млн доларів.

Євраз Суха Балка - одне з провідних гірничодобувних підприємств в Україні, спеціалізується на видобутку залізної руди підземним способом. У структуру комбінату входять дві шахти - Ювілейна і шахта ім. Фрунзе. Річна виробнича потужність комбінату - близько 3,1 млн тонн руди.

Evraz plc - велика вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія, включає підприємства у Росії, США, Італії, ПАР і Україні. Найбільші бенефіціари групи - Роман Абрамович, Олександр Абрамов і Олександр Фролов.

До недавнього часу у Evraz в Україні було три активи: Євраз - Дніпропетровський металургійний завод (Дніпро), Євраз Южкокс і Євраз-Суха Балка (Кривий Ріг).

У 2007 році група Євраз придбала Суху Балку у групи Приват Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

У травні 2017 року Evraz Group S.A. підписала угоду про продаж Kadish Limited (головна компанія Євраз Суха Балка) компанії Berklemond Investments Ltd (входить до складу DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського).

Ціна продажу Євраз-Суха Балка становила 110 млн доларів без урахування боргу, сума буде виплачена кількома траншами: 25 млн доларів Євраз отримав після підписання угоди про продаж, залишок - до 31 грудня 2017 року.

Крім того, повідомлялося, що Evraz розглядає можливість продажу компанії Євраз Южкокс в Україні.

Економічна правда