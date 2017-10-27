Держстат планує рахувати зарплату "по-європейськи"

Державна служба статистики планує провести апробацію розрахунку медіанної заробітної плати в Україні.

Про це йдеться у відповіді на запит Економічної правди.

Відповідні розрахунки планується провести за результатами обробки інформації державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств щодо рівня заробітної плати працівників".

В рамках цього спостереження надходить інформація щодо оплати праці окремих працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами.

Наразі органи державної статистики розраховують показник середньомісячної та номінальної заробітної плати по видах економічної діяльності, регіонах тощо.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що для розрахунку розміру мінімальної заробітної плати, а також для нарахування пенсій використовується показник середньої зарплати.

Чинним законодавством не передбачено обчислення розміру пенсії із урахуванням медіанної заробітної плати.

Що ж до застосування показника медіанної заробітної плати, то, на думку мінсоцполітики, "доцільно провести наукове дослідження сфери її застосування та законодавчого врегулювання".

Як відомо, медіану у статистиці використовують для розділення сукупності навпіл.

Медіанна зарплата – така, яку отримує працівник, що знаходиться у середині ряду зарплат. Тобто, 50% населення отримує менше цієї цифри і 50% - більше.

За оцінками фахівців, медіанна зарплата зазвичай на 15-30% менше стандартного середнього арифметичного значення. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним та репрезентативним, ніж середній арифметичний.

Така практика в більшій мірі поширена в країнах-членах ЄС та у США.

За даними Держстату, розмір середньої зарплати в Україні станом на серпень 2017 року становив 7114 гривень.

Олександр Колесніченко, ЕП