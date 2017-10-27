Китайська нафтова компанія відкрила "дочку" в Україні
Найбільша китайська приватна нафто-сервісна компанія "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co" заснувала в Україні дочірню компанію - ТОВ "Бейкень енергетика України".
Про це повідомляє enkorr.
Компанія зареєстрована у Києві 19 вересня зі статутним капіталом 5,2 млн грн. Одноосібним засновником виступає гонконгська Beiken Energy Co, а директором вказаний Хуан Тін.
7 вересня Xinjiang Beiken Energy Engineering уклала з компанією Укргазвидобування контракт на 61,7 млн доларів.
Він передбачає буріння 24 свердловин в 2017-2019 роках в Харківській і Полтавській областях. Договори підписані за результатами тендеру в системі ProZorro.
Xinjiang Beiken заснована у 1995 році. Крім Китаю, вона надає послуги в Ірані, Іраку, Казахстані, Індонезії та ряді інших країн.
Компанія має в своєму розпорядженні 30 бурових установок восьми специфікацій. У 2017 році почала роботу в Україні, надаючи Укргазвидобування послуги з буріння свердловин.
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