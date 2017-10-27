Китайська нафтова компанія відкрила "дочку" в Україні

Найбільша китайська приватна нафто-сервісна компанія "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co" заснувала в Україні дочірню компанію - ТОВ "Бейкень енергетика України".

Про це повідомляє enkorr.

Компанія зареєстрована у Києві 19 вересня зі статутним капіталом 5,2 млн грн. Одноосібним засновником виступає гонконгська Beiken Energy Co, а директором вказаний Хуан Тін.

7 вересня Xinjiang Beiken Energy Engineering уклала з компанією Укргазвидобування контракт на 61,7 млн ​​доларів.

Він передбачає буріння 24 свердловин в 2017-2019 роках в Харківській і Полтавській областях. Договори підписані за результатами тендеру в системі ProZorro.

Xinjiang Beiken заснована у 1995 році. Крім Китаю, вона надає послуги в Ірані, Іраку, Казахстані, Індонезії та ряді інших країн.

Компанія має в своєму розпорядженні 30 бурових установок восьми специфікацій. У 2017 році почала роботу в Україні, надаючи Укргазвидобування послуги з буріння свердловин.