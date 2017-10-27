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Офіційний курс гривні "просів" ще на 5 копійок

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня на 5 копійок та встановив його на рівні 26,82 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,53 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6442 гривні.

Нагадаємо, 26 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,82-26,84 гривні за долар.

Економічна правда

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