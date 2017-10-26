Ще один банк хоче піти з ринку

Акціонери "Кредит Оптима Банку" мають намір припинити банківську діяльність фінустанови.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Це питання акціонери мають намір розглянути на зборах 13 листопада.

"Припинити здійснення ПАТ "Кредит Оптима Банк" банківської діяльності без припинення юридичної особи в порядку, передбаченому законом "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків"", - йдеться в документі.

Кредит Оптима Банк зареєстрований у 2006 році. Станом на 1 червня 2017 року фінансовий результат діяльності банку становив 5,8 млн грн, регулятивний капітал - 203 млн грн і статутний капітал - 120 млн грн.

Як повідомлялося, Кредит Оптима Банк є одним з шести банків ("Центр", УБРР, Полікомбанк, Альпарі Банк, Айбокс Банк), які не мали на 11 жовтня зареєстрований статутний капітал 200 млн грн.

13 жовтня Айбокс банк збільшив статутний капітал до необхідного рівня.

Нагадаємо, НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.

Економічна правда