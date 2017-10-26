Службу фінрозслідувань треба створити швидко і в будь-якому вигляді - Данилюк

Мінфін фіксує різке збільшення спроб відшкодування фіктивного ПДВ та наполягає на якнайшвидшому створенні Служби фінансових розслідувань.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк під час прес-конференції.

Міністр наполягає на важливості створення Служби фінансових розслідувань в будь-якому вигляді.

Він додав, що Національна рада реформ буде розглядати два законопроекти про створення Служби фінансових розслідувань.

"Завтра я буду готовий представити на Нацраді реформ наш законопроект, який був підготовлений за участю експертів і МВФ. Була ініціатива з боку податкового комітету Ради написати новий законопроект. Мене дуже хвилює, що ні я, ні інші члени уряду не бачили цей законопроект або концепцію", - повідомив міністр.

Данилюк каже, що для нього не важливе авторство законопроекту, головне щоб була створена Служба фінрозслідувань.

Говорячи про злочинність в податковій сфері, він зазначив, що дві третини фіктивного ПДВ проходять через Київ.

"Скрутки - це великий бізнес, який прикривається політично... Тому я поставив завдання в.о. голови ДФС провести розслідування, в ході якого дав доручення усунути у відповідних підрозділах керівників ДФС. Керівник ДФС повинен розробити механізм ротації в службі, щоб викорінити це на місцях", - додав Данилюк.

Нагадаємо Мінфін підготував законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, який був схвалений урядом, проте розкритикований Нацрадою реформ навесні.

Данилюк вважає, що законопроект був забракований через упереджене ставлення секретаря Нацради Дмитра Шимківа.

Восени на зустрічі з бізнесом президент Петро Порошенко повідомив, що альтернативний законопроект підготує податковий комітет Ради на чолі з Ніною Южаніною.

Данилюк планував переконати Порошенка в необхідності підтримати законопроект Мінфіну про Службу фінрозслідувань.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував початок роботи Служби фінансових розслідувань із 2018 року.

Олександр Колесніченко, ЕП