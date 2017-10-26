Україна входить в опалювальний сезон з рекордно низькими запасами вугілля

В опалювальний сезон 2017-2018 років Україна входить з найбільш низькими запасами вугілля за останні чотири роки.

Про це пише LIGA.net.

У самих енергокомпаній грошей для подальшої закупівлі дефіцитного вугілля нема, випливає з документів Міненерго, які є в розпорядженні видання.

18 жовтня за ініціативи Міненерго Кабінет міністрів прийняв розпорядження про кредитування Ощадбанком державного підприємства Енегоринок на 2 млрд грн. Ці кошти підуть на погашення боргів ДП ​​перед підприємствами теплової генерації, а ті в свою чергу спрямують їх на закупівлю вугілля.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження за підписом міністра енергетики Ігоря Насалика йдеться, що у генеруючих компаній немає реальних джерел покриття витрат на закупівлю вугілля і створення запасів, а Україні вже цієї зими можуть загрожувати віялові відключення.

Існуюча заборгованість Енергоринку перед компаніями теплової генерації перевищує 10 млрд гривень, йдеться в документах ДП.

Якщо кредитні 2 млрд гривень будуть розподілені між генерацією пропорційно боргам, компанії холдингу ДТЕК Ріната Ахметова отримають 1,39 млрд гривень, Донбасенерго - 265 млн, Центренерго - 340 млн.

Енергоринок вже брав кредити у держбанків і за рахунок їх видавав аванси тепловій генерації для закупівлі палива. Зокрема ДТЕК, за даними його прес-служби, отримав авансів на 2,9 млрд гривень.

Раніше голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук запевняв, що в Україні віялових відключень електрики не буде.