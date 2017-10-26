Україна почала відбір газу зі сховищ

Підземні сховища України 24 жовтня вперше з весни перейшли від нетто-закачування до нетто-відбору природного газу, знаменуючи початок опалювального сезону 2017/2018 років.

Про це свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз".

Згідно з даними, минулого вівторка в сховища було закачано 1,33 млн кубометрів газу за відбору 5,41 млн кубометрів, що призвело до зниження запасів до 16,969 млрд кубометрів.

Загалом, з 22 березня, коли були зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ в цьому році, до 23 жовтня сховища поповнилися з 8 млрд 100,43 млн куб. м до 16 млрд 973,72 млн куб. м, що відповідає затвердженому Кабінетом міністрів плану про накопичення 17 млрд куб. м запасів у ПСГ на 1 листопада-2017.

Імпорт природного газу Україною 24 жовтня становив 37,829 млн куб. м - це використання лише 57,5% від існуючої технічної можливості постачань з боку Європи (65,743 млн куб. м).

Так, словацький маршрут минулого вівторка був завантажений на 43,8% (імпортовано - 18,613 млн куб. м газу), угорський - на 90,3% (15,163 млн куб. м), польський - на 62,9% (4,053 млн куб. м).

Видобуток газу в Україні 24 жовтня становив 58,277 млн куб. м ("Укргазвидобування" - 42,772 млн куб. м, "Укрнафта" - 2,714 млн куб. м, інші компанії - 12,791 млн куб. м).

Як повідомлялося, опалювальний сезон-2016/2017 Україна почала в середині жовтня із запасами 14,7 млрд куб. м.



У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Інтерфакс-Україна