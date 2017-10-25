Аграрій про корупцію: "Податківці просили надати два КАМАЗи документів"

Фінансовий директор групи компаній Agrofusion Іван Сакаль під час інвестиційного форуму розповів про корупцію, з якою він та його колеги зіштовхнулися та боролися у 2015-2017 роках.

Відеозапис його виступу опублікований на YouTube.

Група компаній Agrofusion займається вирощуванням і переробкою томатів.

"У нас 3 сучасних заводи, ми переробляємо 750 тис тонн томатів. 75% продажів томатної пасти в ЄС і 100% томатної пасти в Україні. Тобто всі томатні соки, кетчупи, які є в Україні, робляться з херсонських та миколаївських томатів", - розповів Сакаль.

"Податкове навантаження у нас на один гектар - 9300 грн. Тобто один га землі ми обробляємо, і за це платимо всі податки в розмірі 9300 грн", - говорить він.

"Аналогічний показник в АПК України - 800 грн. Ми сплатили податків 205 млн грн, в країні - 25 млрд грн. Якби всі в аграрному бізнесі платили як ми, то було б не 25 млрд грн, а 297 млрд грн. Тобто бюджет недоотримує 272 млрд грн", - заявив фіндиректор компанії.

"Ми хотіли взяти дозвіл на зняття ґрунтового шару для будівництва заводу. Нормативний термін видачі - 30 днів. Подано 4 заяви. Отримано 4 відмови без вказівки причин. Відмовляли тому, що Сільхозінспекція була в стадії ліквідації. Прострочення 130 днів, дозвіл не видано досі", - поділився Сакаль.

Розповів представник виробництва про взаємодію з ДФС.

"Уявіть собі, нам робили зауваження за нечіткий малюнок на шинах автонавантажувача і відсутність фіксатора на дверях теплиць. Через ці порушення був припис службі охорони закрити завод. Не усунути недоліки, а просто закрити завод", - заявив він.

"Тепер - твердження податкових інспекторів, що заводи не споживали газ взагалі. Можете собі уявити, в цьому році ми споживаємо газ десь на 100 млн грн за 2 місяці. Вони сказали, що ми не спожили жодного кубічного метра газу. Це підтверджено актами. Нарахували нам штрафні санкції, порушили кримінальну справу", - додав Сакаль.

За його словами, у 2015 році група подавала 9 позовів до держави і податкових інспекторів на 14 млн грн. "Ми всі суди виграли, але жоден з чиновників не поніс покарання", - заявив фіндиректор.

Також він розповів про те, як компанія повертала ПДВ.

"Повертати 145 млн грн нам допомагав директор ЄБРР Шевкі Аджунер особисто, бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета, директор ЄБРР по Східній Європі і Кавказу Франсіс Маліж, керівник IFC в Україні Олена Волошина, бізнес-омбудсмен Тарас Качка, керівник Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев'янко" , - запевняє Сакаль. - Нам повернули через 13 місяців ПДВ 145 млн, при цьому кожен раз нам пропонували 35% відкату від цієї суми".

Також фіндиректор Agrofusion розповів свіжий приклад про вимагання податківців.

"У вересні ми запустили завод. Інвестиційний проект становив 55 млн доларів США. Для миколаївського регіону - це солідна сума, тому що бюджет міста Миколаєва - 72 млн доларів. Як тільки ми його ввели, через 13 днів - документальна перевірка податкової, де у нас вимагають всі правовстановлюючі дозвільні документи введення в експлуатацію. Він ще й працювати нормально не розпочав, його запускати ще рік треба", - розповів Сакаль.

"Я зробив запит - дозвільні документи, які ми їм (податківцям - ред) повинні надати. Там вказаний дозвіл від санітарно-епідеміологічної служби. Тобто в жовтні просять дозвіл від санстанції, яка в березні була ліквідована", - дивується він.

"Отримали лист. Уявіть собі, що ми повинні їм надати. На заводі працювало близько 500 будівельників з різних організацій, 120 субпідрядників. Вчора вони у нас попросили час входу і виходу кожного з заводу кожної людини, її ПІБ, ідентифікаційний код. Документи на кожну машину - що везла. Відповідь податківці просили надати 13 жовтня, а направили лист 11-го. Ви уявляєте, за два дні два КАМАЗи документів треба підготувати...", - обурюється фіндиректор Agrofusion.

Сакаль впевнений, що необхідно посилювати законодавство по боротьбі з корупцією.

"Нас всіх обурює - взяли чиновника, відпустили, знову взяли-відпустили. Але змініть одну статтю в кримінальному кодексі і все зміниться", - резюмував він.

Економічна правда