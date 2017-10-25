В УЗ розповіли, як завантажили замовленнями заводи

Панютинський, Стрийський і Дарницький вагоноремонтні заводи, що входять в структуру "Укрзалізниці", з початку 2017 року виробили 1676 напіввагонів.

Про це в ході Міжнародної конференції "Вагонобудування і ремонт рухомого складу в Україні" повідомив начальник департаменту вагонного господарства УЗ Олег Мотін, передає UaProm.

"У цьому році на власних підприємствах ми зробили 1676 піввагонів, вийшли на обсяги виробництва в 360 вагонів на місяць своїми трьома заводами. Крім того, філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" придбала у "Дніпровагонмашу" 58 фітингових платформ. До кінця року УЗ виробить на своїх заводах ще близько 800-900 вагонів", - зазначив він.

За його словами, вже зараз на повну потужність запрацював Кременчуцький сталеливарний завод, два місяці тому запрацював "АзовЕлектроСталь", почав відвантаження і виходить на повну потужність цех з випуску суцільнокатаних коліс "Інтерпайпу", запрацював ФЕД (Харківський машинобудівний завод), який виробляє гальмівне обладнання, і перша партія продукції вже отримана.

"Поки в проект плану на 2018 рік ми закладаємо будівництво 4 тис напіввагонів на своїх підприємствах, будівництво 200 фітингових платформ на своїх підприємствах, закупівлю за кошти ЄБРР 6-6,5 тис напіввагонів і закупівлю за кошти, сплачені від [підвищення] тарифу близько 2,5-3 тис напіввагонів і 700 зерновозів", - підкреслив Мотін.

При цьому він нагадав, що з 1771 вагона, побудованого у 2016 році в Україні, 650 замовила УЗ у вітчизняних вагонобудівників - Крюківського вагонзаводу, "Дніпровагонмашу", Попаснянського вагоноремонтного заводу.

Крім того, 398 вагонів УЗ в минулому році виробила на власних потужностях.

Говорячи про закупівлі напіввагонів, він зазначив, що к 2016 році за тендерною документацією УЗ придбала 650 піввагонів.

"У цьому році по цій же тендерній документації ми не придбали жодного напіввагона. Тричі оголошувалися тендери на 2,5 тис напіввагонів, вони не відбулися. Є надія на тендер із закупівлею в 250 піввагонів, але на нього вже є подана скарга до господарського суду. Тому розуміння про те, що ми побачимо вагони від українських виробників, поки немає. За результатами [розгляду] скарги ми будемо розуміти, чи будемо ми оголошуватися в цьому році або будемо проводити процедуру закупівлі цих вагонів у 2018 році", - уточнив Мотін.

Також начальник департаменту вагонного господарства "Укрзалізниці" розповів, що на сьогоднішній день ведеться робота по співпраці з ЄБРР, який може виділити 150 млн доларів на закупівлю 6-6,5 тис люкових напіввагонів. Він уточнив, що УЗ планує до кінця року врегулювати всі питання щодо підписання договору.

"Плануємо з другого півріччя 2018 року мати контракти", - зазначив він.

Говорячи про зерновози, начальник департаменту вагонного господарства "Укрзалізниці" уточнив, що раніше УЗ була монополістом у цьому секторі з парком в 12,5 тис зерновозів, зараз же загальний парк становить 11,6 тис зерновозів, з яких в робочому парку - 10,9 тис зерновозів, а парк власних зерновозів УЗ становить понад 5 тис зерновозів.

Він нагадав, що на непідконтрольній території України - в окупованому Криму і в зоні АТО - залишилося близько 30 тис вагонів, з яких 21 тис вагонів - вагони УЗ. З 21 тис вагонів - 16 тис - напіввагонів.

"Для розуміння, 45 тис одиниць - це парк напіввагонів "Укрзалізниці", третя частина залишилася на непідконтрольній території", - констатував Мотін.