Гройсман: У зриві опалювального сезону винен не я

Відповідальність за вчасний початок опалювального сезону лежить на місцевій владі.

Про це заявив прем'єр-міністр Волоимир Гройсман на засіданні уряду.

"На місцях не всі ще зрозуміли, що розпочався опалювальний сезон. Відповідальність за вчасний початок опалювального сезону (і в повному обсязі) лежить на місцевій владі. У них є все, щоб запустити вчасно котельні і будинки", - заявив прем’єр.

"Все, що потрібно від уряду, ми зробили - запаси газу є, електроенергія є, виділили більше коштів на підготовку до зими в рамках децентралізації - майже 10 млрд грн", - каже Гройсман.

Він додав, що в абсолютній більшості всі опалювальний сезон розпочинають вчасно, але є поодинокі випадки, коли не розуміють, що у квартирах, школах і дитсадках холодно.

Економічна правда