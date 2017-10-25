161 українська компанія потрапила до 5-ти світових санкційних списків
Серед міжнародних санкційних списків було знайдено 434 публікації, що стосуються 161 української компанії.
Про це повідомляє прес-служба YouControl.
Українські компанії потрапили до таких міжнародних санкційних списків:
- Санкційний список Міністерства фінансів США
- Санкційний список Європейського союзу
- Зведений санкційний список Австралії
- Консолідований список осіб/організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії
- Санкційний список Японії проти РФ у зв’язку з подіями в Україні
В "чорний список" потрапили:
Перше. Українські філії російських банків.
А саме – Сбербанк, Промінвестбанк, ВТБ Банк у санкційних списках США та Японії.
Зокрема, Сбербанку забороняються такі транзакції з боку фізичних та юридичних осіб США або на території США: проведення операцій, надання фінансування чи інші комерційні операції з новими борговими зобов'язаннями цих осіб з терміном платежу від 30 днів.
Друге. Юридичні особи, що належать політичному оточенню Віктора Януковича.
А саме - Компанії Курченка, Ставицького та Медведчука – у санкційному списку Міністерства США. Всі активи організацій та фізосіб в межах США заблоковані, а юридичним і фізичним особам з США заборонено вести з ними будь-які справи.
Компанії з орбіти Олександра Януковича, фірма, що оперує майном Дмитра Табачника в Криму, фірми Сергія Курченка, фірми Олега Царьова, що закликав до підтримки Новоросії, компанії голови проросійської політичної організації "Український вибір" Віктора Медведчука, компанії Андрія Клюєва, екс-голови президентської адміністрації Януковича, фірми екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова та компанії Едуарда Ставицького, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості. Цим особам заборонено в’їжджати на територію Австралії, вони також і під санкціями з боку США.
Третє. Юридичні особи, що належать фігурантам списку "Миротворець".
Ватажки збройних формувань ЛНР/ДНР, серед них: Олександр Захарченко самопроголошений голова тимчасово окупованих ДНР, Павло Губарєв, що відповідає за вербування для збройних сил та проголосив себе "народним губернатором" ДНР, Юрій Іванкін, так званий екс-міністр внутрішніх справ ЛНР, Володимир Константинов, голова так званої Державної Ради Криму та інші. Вони попадають під дію обмежувальних заходів Великобританії, через те, що дестабілізують ситуацію в Україні. Також їм заборонено в’їзд до ЄС.
Четверте. Державні підприємства, що знаходяться на окупованих територіях і експлуатуються окупаційним режимом.
Це ДП "Завод шампанських вин", ДП "Керченський морський торгівельний порт", Державний концерн "Національне виробничо-аграрне обєднання "Масандра"", Кримське республіканське підприємство "Азовський Лікерогорілчаний завод", Санаторій "Нижня Оренда" управління справами апарату Верховної Ради України, та інші.
У зв’язку з тим, що власність підприємства була передана всупереч українському законодавству, вид обмежувального заходу передбачає: блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.
Експерти радять перевірити своїх контрагентів та разі виявлення їх у санкційних списках негайно припинити з ними співпрацю, щоб не потрапити під гарячу руку правоохоронців через необачну співпрацю з "токсичними" компаніями.
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