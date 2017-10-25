Сканери для кордону: АМКУ "дав добро"

У Державній фіскальній службі заявляють про розблокування тендеру щодо закупівлі скануючих систем.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Тендерна процедура на закупівлю двох скануючих систем стаціонарного типу на суму 169,44 млн грн розблокована", - йдеться в повідомленні.

У Державній фіскальній службі зазначають, що після того, як 23 жовтня ДФС публічно заявила про чергове блокування тендеру постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету з розгляду скарг, комітет вирішив опублікувати рішення.

Колегія АМКУ відхилила скаргу компанії Arempa International Ltd FZC, подану 18 жовтня. Вона не відповідала вимогам законодавства та не містила обгрунтувань наявності порушення прав скаржника.

Таким чином, ДФС може розпочати тендерні процедури.

Наразі опрацьовуються конкурсні пропозиції учасників - ТОВ "МКТ-Комюнікейшн" (SmithsHeimannGmbH), "Ватек" (представник Rapiscan), Nuctech Company Limited (китайський виробник).

Три компанії проходять процедуру прекваліфікації, тобто перевіряються їх документи на відповідність конкурсним вимогам. 24 жовтня спливає кінцевий строк подання тендерних пропозицій. На 28 листопада запланований початок аукціону.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман жорстко розкритикував і пригрозив звільненням керівництву Антимонопольного комітету за саботаж ініціатив Кабміну в сфері держзакупівель.

"Через скасування Антимонопольним комітетом тендеру із закупівлі сканерів для митниць відбувається зрив планів ДФС з припинення контрабандних потоків", - заявив Гройсман.

Економічна правда