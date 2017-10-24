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Wizz Air може перенести польоти до Борисполя

Вівторок, 24 жовтня 2017, 18:05

Лоукост Wizz Air може перенести польоти з аеропорту "Жуляни" в аеропорт "Бориспіль".

Про це голова ради директорів аеропорту Жуляни Денис Костржевський повідомив в інтерв'ю data.ua, передає avianews.com.

"Коли компанія Wizz Air забирала ноги з Борисполя в 2011 році, вони готові були що завгодно зробити, аби літати не з Борисполя. У нас не було терміналів, натомість стояв армійський намет, де ми обслуговували пасажирів. Ми там видавали багаж, реєстрували на рейс. І Wizz Air був готовий на це. Потім ми побудували термінал, перони, купу наземної техніки купили, інвестували близько 60 мільйонів доларів. Минуло 6 років, і Wizz Air зараз веде з нами переговори про те, що вони йдуть в "Бориспіль", - сказав Костржевський.

При цьому він не пояснив причину можливого повернення лоу-коста в Бориспіль.

На запит avianews.com в компанії відповіли, що зараз бюджетник базує в Жулянах два літаки А320 і з квітня 2018 роки планує збільшити базування флоту в українській столиці до трьох одиниць. Авіакомпанія експлуатує авіалайнери А320 і А321. Останні не можуть здійснювати рейси з повним комерційним завантаженням в Жуляни через обмеження смуги аеропорту.

Крім цього, в червні Мінінфраструктури знизило базовий збір на обслуговування в аеропорту Бориспіль на 23,5% - з 17 доларів до 13 доларів і дозволило аеропорту.

Застосовувати знижки до 80% при виставленні рахунків авіакомпаніям на оплату зборів на регулярні рейси як за новими, так і існуючими напрямкам.

В результаті Wizz Air в разі повернення до Борисполя потенційно може отримати менший рівень зборів у порівнянні з Жулянами за умови застосування максимальних знижкових коефіцієнтів. На додаток до цього злітно-посадкові смуги Борисполя можуть приймати більш місткі літаки А321, які Wizz Air в майбутньому могла б задіяти на рейсах з Києва з високим рівнем завантаження.

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