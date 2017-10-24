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Гривня на міжбанку впала нижче 26,70

Вівторок, 24 жовтня 2017, 18:00
 

24 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,69-26,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,57-26,60 гривні;

Євро - 31,38-31,41 гривні;

Російський рубль - 0,4636-0,4645 гривні.

Нагадаємо, 24 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,57-26,60 гривні за долар, а до 12:00 "підросли" до 26,66-26,69 гривні.

Економічна правда

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