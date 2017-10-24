Гривня на міжбанку впала нижче 26,70
Вівторок, 24 жовтня 2017, 18:00
24 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,69-26,72 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,57-26,60 гривні;
Євро - 31,38-31,41 гривні;
Російський рубль - 0,4636-0,4645 гривні.
Нагадаємо, 24 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,57-26,60 гривні за долар, а до 12:00 "підросли" до 26,66-26,69 гривні.
Економічна правда
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.