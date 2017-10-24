Депутати хочуть забрати держбанки у Мінфіну

Фінансовий комітет Ради пропонує створити спеціалізоване Національне агентство для управління державними банками.

Про це повідомляє Finclub.

Відповідний законопроект №7180-1 подали члени парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності на чолі з головою комітету Сергієм Рибалкою.

Згідно із законопроектом, Нацагентство має підпорядковуватися Кабінету міністрів, але при цьому бути також підзвітним Верховній Раді.

Пропонується, щоб новостворений орган відповідав за розробку стратегії управління державними банками, координував управління їх активами і пасивами, в тому числі, забезпечував кредитування інфраструктурних проектів за участю держави.

Нацагентство має також відповідати за ризик-менеджмент і кадрову політику щодо топ-менеджменту держбанків.

Зараз в Україні працює п'ять банків з державним капіталом: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, банк "Розрахунковий центр".

У частині передприватизаційної підготовки на Нацагентство пропонується покласти розробку плану приватизації, пошук потенційних покупців, супровід проведених ними процедур due diligence.

Пропонується, щоб Раду Нацагентства формували Кабмін, Верховна Рада і президент, а виконавчу дирекцію призначав уряд. При Нацагентстві також повинна бути створена Експертна рада, який буде аналізувати ефективність роботи цього органу.

Законопроект також описує процедуру формування органів управління держбанків, їх повноваження, кваліфікаційні вимоги до членів спостережних рад, умови оплати їх праці та інші особливості функціонування держбанків.

Документ визначає особливості приватизації держбанків. Зокрема, торги повинні проводитися виключно у вигляді аукціонів в електронній формі, а з метою залучення стратегічного інвестора, на перші торги пропонується виносити пакет акцій в розмірі 25%.

Нагадаємо, в самому Міністерстві фінансів пропонують змінити систему обрання наглядових рад державних банків та наділити їх функціями незалежності від впливу основного акціонера.