Швейцарська авіакомпанія повертається в Україну

Швейцарська авіакомпанія Swiss оголосила про відновлення польотів в Україну з 26 березня 2018 року.

Про це повідомляє avianews.com.

У цей день авіакомпанія виконає перший рейс Цюріх-Київ після 4-х річної перерви. Польоти по даному маршруту будуть виконуватися чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах.

Детальний розклад на даний момент поки не опубліковано, продаж квитків почнеться з 25 жовтня 2017 року.

Авіакомпанія Swiss входить в групу Lufthansa. Компанія літала з Цюріха в київський аеропорт Бориспіль з жовтня 2013 по жовтень 2014 року. Рейси до Києва були закриті у зв'язку з економічними причинами, оскільки "розвиток бізнесу на маршруті не виправдало очікувань", заявили тоді в авіакомпанії.

Відновлення польотів Swiss в Україні збільшить для київських пасажирів кількість варіантів стикувань на шляху в Європу і Америку в рамках Lufthansa group, в яку входять літаючі в Україну Lufthansa і Austrian Airlines.