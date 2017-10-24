МЕРТ пропонує прибрати закупівлі зброї з Prozorro - ЗМІ

Мінекономрозвитку пропонує вивести з-під дії закону "Про державні закупівлі" всю сферу, пов'язану з торгівлею зброєю.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Відповідний пункт закону пропонується вилучити законопроектом, який 24 жовтня виноситься на розгляд урядового комітету під головуванням першого віце-прем'єра - міністра економрозвитку Степана Кубіва.

Законопроектом передбачено низку поправок, які регулюють закупівельну сферу.

У порівняльній таблиці вказано, що буде виключено абзац 12 пункту 4 частини першої закону "Про державні закупівлі", яким до дії закону в даний час віднесені "розробка, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до нього, організація, координація, а також безпосередні поставки товарів, виконання робіт і надання послуг на виконання державного оборонного замовлення".

У разі виключення із закону цього пункту, в системі "Прозорро" більше не будуть публікуватися дані про угоди держпідприємств оборонної сфери.

Пояснювальна записка до законопроекту і порівняльна таблиця підписані 19 вересня 2017 року виконуючим обов'язки міністра економічного розвитку і торгівлі Максимом Нефьодовим.

У пояснювальній записці немає ніяких згадок і обгрунтувань виключення оборонних підприємств.

Раніше Кабінет міністрів прийняв постанову, яка передбачає виділення коштів оборонним підприємствам в рамках "Програми розвитку оборонно-промислового комплексу" вартістю 30 млрд грн через службу замовника. Ця служба буде виконувати функції посередника і мати 2,5% з потоків.

Йдеться про державного посередника, який буде підконтрольний Міністерству економіки Степана Кубіва. А грошові потоки будуть залежати від голови уряду Володимира Гройсмана.

У разі прийняття вищезгаданого законопроекту ніяких даних про грошові потоки цієї служби замовника в "Прозорро" публікувати не будуть.

Як повідомлялося, за даними журналістського розслідування, фірма оточення Петра Порошенка вивела з трьох бронетанкових заводів приблизно 95 млн гривень на фіктивні компанії.