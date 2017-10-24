Гройсман допускає зростання економіки до 7% в 2019 році
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за прогнозу зростання економіки у 2019 році на 3% допускає збільшення цього показника до 5-7%.
Про це очільник уряду заявив на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві, передає УНІАН.
"Ми прогнозуємо зростання економіки на 3% ... Але я впевнений, що цей показник можна збільшити до 5-7% з 2019 року", - сказав прем'єр.
За словами прем'єра, створення якісного бізнес-клімату і режиму максимального сприяння інвестиціям дозволить досягти швидких темпів розвитку і поліпшити якість життя громадян.
Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко очікує зростання української економіки на понад 3,2% у 2018 році.
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