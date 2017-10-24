Нацбанк заявив про рекордне падіння ставок за депозитами

Процентні ставки за депозитами в інвалюті перебувають на історичному мінімумі, за гривневими – на найнижчому рівні за останні 6 років.

Про це розповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб під час виступу на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, передає прес-служба регулятора.

За його словами, це призведе і до здешевлення кредитів – "за рік-півтора історичні мінімуми й за кредитними ставками буде оновлено".

Також Сологуб відзначив, що у 2017 році почало відновлюватися споживче кредитування, і на сьогодні це сегмент з найбільшим потенціалом зростання завдяки низькому борговому навантаженню на населення.

Як наголошується, сьогодні в Україні співвідношення чистих кредитів населення до ВВП перебуває на історично низькому рівні.

"Минулого року почало зростати нове кредитування й у іпотечному сегменті. Наразі переважна більшість банків, які надають іпотеку, виважено ставляться до ризиків і контролю за позичальниками", - повідомляє прес-служба.

"Натомість відновлення корпоративного кредитування відбуватиметься повільно. Основний потенціал нового кредитування – в сегменті середнього бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Національний банк зберіг облікову ставку незмінною на рівні 12,5% річних.

Економічна правда