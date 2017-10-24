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Офіційний курс гривні продовжує знижуватися

Вівторок, 24 жовтня 2017, 09:30

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня на 4 копійки та встановив його на рівні 26,57 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,2 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6244 гривні.

Нагадаємо, 23 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,57-26,60 гривні за долар.

Економічна права

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