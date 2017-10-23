ДФС заявляє про блокування тендерів на закупівлю обладнання для митниці

Антимонопольний комітет продовжує блокування процедур закупівлі Державною фіскальною службою скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних автотранспортних засобів і контейнерів.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Як повідомляється, 21 вересня 2017 року ДФС повторно оголосила процедуру відкритих торгів на закупівлю двох сканерів.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій був запланований на 23 жовтня 2017 року. Очікувана вартість закупівлі - 169,44 млн гривень.

При цьому, підкреслюють в ДФС, кошти на закупівлю були виділені із загального фонду держбюджету.

Однак, Антимонопольний комітет знову заблокував процедуру, оскільки 18 жовтня отримав скаргу від компанії Arempa International Ltd FZC.

При цьому в ДФС підкреслили, що всі тендери служби заблоковані через постійні скарги саме цієї компанії, яка через невідповідність кваліфікаційним нормам жодного разу не була допущена до торгів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман жорстко розкритикував і пригрозив звільненням керівництву Антимонопольного комітету за саботаж ініціатив Кабміну в сфері держзакупівель.

"Через скасування Антимонопольним комітетом тендеру із закупівлі сканерів для митниць відбувається зрив планів ДФС з припинення контрабандних потоків", - заявив Гройсман.

Економічна правда