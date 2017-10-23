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В Україні погіршився один з ключових економічних показників

Понеділок, 23 жовтня 2017, 20:05
 

Промислове виробництво в Україні у вересні 2017 року порівняно з відповідним місяцем 2016 року зменшилося на 0,3% проти зростання 1,2% місяцем раніше.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-вересні 2017 року порівняно з січнем-вереснем 2016 року індекс промислової продукції становив 99,7%, в т.ч. в добувній промисловості і розробці кар'єрів - 93,9%, переробній - 103,6%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - 94,3%.

Нагадаємо, що промвиробництво в Україні зросло за 2016 рік на 2,4% після чотирьох років падіння.

Промислове виробництво в Україні падало чотири попередні роки: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%.

Економічна правда

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