Мін'юст дозволив "іноземцям" орендувати держмайно

Міністерство юстиції зареєструвало наказ Фонду державного майна, який надає право нерезидентам брати участь в оренді українських державних об'єктів.

Про це написав перший заступник голови ФДМ Дмитро Парфененко на своїй сторінці у Facebook.

"Міністерство юстиції України зареєструвало наказ ФДМУ від 18 вересня 2017 року, який фактично дає право нерезидентам брати участь в оренді українських державних об'єктів. Найближчим часом, після публікації в Офіційному віснику, наказ набуде чинності", - повідомив Парфененко.

Він також додав, що ФДМ планує активізувати "роботу по популяризації об'єктів оренди".

"Ми працюємо з органами управління, щоб вони активніше поповнювали каталог майна, яке може бути орендоване. На сьогодні в ньому 5988 об'єктів", - повідомив заступник голови ФДМ.

Як повідомлялося раніше, ФДМ направив на реєстрацію в Міністерство юстиції проект наказу, який дозволяє нерезидентам участь в оренді державних об'єктів і спрощує процедуру подачі ними документів для такої оренди.

Парфененко зазначив, що прийняття такого наказу - логічний крок, оскільки нерезидентам вже дозволено приватизувати майно в Україні.

Він також додав, що розроблений документ скасовує необхідність орендарям мати ліцензії на певний вид діяльності.

Нагадаємо, за три квартали 2017 року надходження коштів від оренди державного майна становили 756,7 млн гривень.

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Економічна правда