Міненерговугілля створить вугільного гіганта

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України реорганізує і зіллє державні вугільні підприємства в новостворене держпідприємство "Національна вугільна компанія" (НВК), на яке до кінця року будуть переоформлені всі дозвільні документи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідна норма передбачена планом заходів на 2017 рік щодо реалізації Концепції реформування і розвитку вугільної промисловості на період до 2020 року, які уряд оформило розпорядженням №733 від 24 травня і змогло опублікувати у своїй газеті "Урядовий кур'єр" лише 21 жовтня.

Згідно з документом, до кінця року передбачається також оптимізувати структуру відокремлених підрозділів "Національної вугільної компанії", зокрема, створити проектно-науковий центр і сервісно-технічний центр з обслуговування і ремонту устаткування, а також ліквідувати непрофільні активи, провести інвентаризацію наявного технологічного потенціалу вугільних підприємств і передати об'єкти соцсфери на баланс місцевих бюджетів.

Як повідомив віце-прем'єр з питань енергетики Володимир Кістіон у інтерв'ю ЕП, у компанію входитимуть 33 шахти.

"Це дозволить формувати єдину державну політику: проводити централізовані закупівлі, економити на адміністративному апараті вугільних об'єднань 1,5 млрд грн", - сказав він.

Намічено, що до початку наступного року буде розроблена комплексна програма роботи вугільних підприємств з визначенням переліків перспективних і неперспективних шахт, що підлягають ліквідації.

Крім того план заходів передбачає внесення правок до держбюджету-2017 для виділення додатково 800 млн грн на модернізацію і технічне переоснащення шахт і 100 млн грн - на придбання засобів індивідуального та колективного захисту.

Уряд також схвалив розробку законопроекту про оподаткування підприємств вугільної галузі.

Як повідомлялося, Концепція передбачає збільшення видобутку вугілля на вугільних держпідприємствах у 2017 році до 6,3 млн тонн, в 2018 році - до 8,7 млн ​​тонн, а в 2019 і після - понад 10 млн тонн у порівнянні з 5,8 млн тонн в 2016 році, 6,7 млн ​​тонн в 2015 році і 7,8 млн тонн - в 2014 році.

Державний вугільний сектор в минулому році отримав 2,5 млрд грн збитків від виробництва вугілля, які частково були покриті бюджетної підтримки в 1,2 млрд грн. У 2015 році при збитках в 2,5 млрд грн бюджетна підтримка склала 1,372 млрд грн, а ще роком раніше при збитках в 5 млрд грн підтримка досягала 4,1 млрд грн.