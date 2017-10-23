В уряді назвали умову, за якої можна відновити закупівлю газу у Росії
Україна може повернутися до закупівель газу у "Газпрому" при переведенні Європою закупівлі російського газу на кордон з РФ.
Про це в інтерв’ю ЕП повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.
"Ніколи не кажи ніколи. При цьому ми повинні розуміти, що безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. Ми можемо проаналізувати попередній досвід, коли нас привабливими умовами прив'язували, а потім вирішували всі свої питання", - сказав він.
"Якби ми перенесли точку обліку за транзитом на східний кордон, такий варіант можна було б розглядати. У нинішньому форматі це (закупівля газу в Росії. — ЕП) дуже ризиковано і безвідповідально", - вважає віце-прем'єр.
Нагадаємо, Україна вже 696 днів не імпортує газ з боку Російської Федерації.
Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.
Економічна правда
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