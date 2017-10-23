"Нафтогаз" витрачає на своє утримання 1,8 мільярда в рік – віце-прем’єр

НАК "Нафтогаз України" витрачає на своє утримання 1,8 млрд гривень на рік.

Про це в інтерв’ю ЕП повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.

Відповідаючи на питання, чи вважає він за необхідне ліквідувати "Нафтогаз", Кістіон відповів: "Так. Я вважаю, що треба провести демонополізацію. НАК може залишитися як юридична особа у сегменті газового ринку і працювати як газовий дистриб'ютор на рівних умовах з іншими компаніями".

При цьому він уточнив, що мова не йде про ліквідацію "Нафтогазу" і всіх компаній, які до нього входять.

"Йдеться тільки про ліквідацію надбудови. Що вона виробляє? Знаєте, скільки грошей вона витрачає на своє утримання? 1,8 млрд гривень на рік. Це адміністративні витрати на одну тільки надбудову", - заявив він.

Кістіон також наголосив, що для того, щоб розпочати процес ліквідації необхідно завершити анбандлінг — від'єднання діяльності з транспортування газу. Потім, за його словами, слід відділити "Укргазвидобування", а НАК може існувати як трейдер, це його право.

"Процес відділення активів від "Нафтогазу" пов'язаний з розглядом судового спору в Стокгольмі (відповідно до плану реструктуризації НАК, передача активів до новостворених держпідприємств почнеться після винесення рішення Стокгольмським арбітражем – ЕП). Як тільки буде рішення, з'явиться відповідь на це запитання (у якому році "Нафтогаз" можна ліквідувати - ЕП)", - сказав він.

Кістіон зазначив, що відділення ГТС від "Нафтогазу" відбудеться протягом максимум трьох місяців від дня ухвалення рішення суду.

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Економічна правда