НБУ встановив офіційний курс гривні на понеділок

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня на 3 копійки та встановив його на рівні 26,53 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,36 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6145 гривні.

Нагадаємо, 20 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,54-26,56 гривні за долар.

Економічна правда