Всі розділи
Укр / Рус

НБУ встановив офіційний курс гривні на понеділок

Понеділок, 23 жовтня 2017, 09:01

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня на 3 копійки та встановив його на рівні 26,53 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,36 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6145 гривні.

Нагадаємо, 20 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,54-26,56 гривні за долар.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

НБУ гривня
Матеріали за темою
ГПУ направила до суду справу спійманого на хабарі голови департаменту НБУ 21 жовтня 2017, 10:10
Офіційний курс гривні знизився 20 жовтня 2017, 20:14
Нацбанк встановив курс гривні на рівні 26,5 20 жовтня 2017, 09:30
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті