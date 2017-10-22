Грантові інвестиційні проекти в Україні реалізуються лише на 40%

Показник виконання інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій у 2016 році становив лише 42,4%.

Про це йдеться у статті "Дзеркала тижня".

Автор зазначає, що багато проектів реалізовані лише частково, терміни виконання давно пройшли і продовжуються з року в рік. При цьому темпи створення нових проектів і підписання угод про виділення чергових коштів на ті ж потреби не зменшуються.

"За останні роки структура нашого портфеля проектів МФО почала змінюватися, тепер у ньому переважають інвестиційні проекти, що забезпечують енергоефективність і енергонезалежність, а також модернізацію інфраструктури та житлово-комунального сектора", - йдеться у статті.

"Другою за обсягами залучених коштів залишається транспортна галузь. Втім ні енергоефективністю, ні гарними дорогами ми поки не можемо похвалитися, як втім і успіхами в секторі ЖКГ", - пише автор.

Так, в секторі ЖКГ відсоток виконання планового показника використання коштів за цими проектами щорічно зменшувався і у 2016 році становив всього 10,4% (2014 - 113,9%, у 2015 році - 33,6%).

"На жаль, підсумки поточного року тенденцію лише підтвердять", - зазначає автор.

У 2014 році на реалізацію енергетичних проектів вибрали 72% виділених коштів, у 2015 році – 64%, у 2016 – уже 55%.

У сфері транспорту тренди не кращі – у 2014 році вибірка була на рівні 73%, у 2016 році скотилася до 47%. Позитивну динаміку продемонструвала лише соціальна сфера і завдяки низькій порівняльній базі – у 2015 році році вибірка становила 12,7%, а в 2016-му зросла до 43%.

Читайте також: Час "грантожерів" добігає кінця: що і через кого може втратити Україна