1200 фірм перенесли свої офіси за межі Каталонії

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У Каталонії з початку жовтня майже 1200 компаній перенесли свої штаб-квартири в інші регіони Іспанії.

Про це повідомило відомство в Мадриді, передає DW.

Повідомляється, що після загострення кризи в Каталонії на початку жовтня 1185 фірм перенесли свою штаб-квартиру в інші регіони Іспанії, зокрема, тільки за один день 19 жовтня офіційно змінили місце реєстрації 268 компаній.

Згідно з даними, серед цих фірм - виробник ігристих вин Codornіu, виробник макаронних виробів Pastas Gallo та іспанський підрозділ швейцарського страхового концерну Zurich.

Однак фактичне місце розташування більшості з цих компаній поки залишиться в Каталонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банк Banco Sabadell прийняв рішення перемістити штаб-квартиру з Барселони в Аліканте через імовірність оголошення незалежності Каталонії.