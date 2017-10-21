1200 фірм перенесли свої офіси за межі Каталонії
У Каталонії з початку жовтня майже 1200 компаній перенесли свої штаб-квартири в інші регіони Іспанії.
Про це повідомило відомство в Мадриді, передає DW.
Повідомляється, що після загострення кризи в Каталонії на початку жовтня 1185 фірм перенесли свою штаб-квартиру в інші регіони Іспанії, зокрема, тільки за один день 19 жовтня офіційно змінили місце реєстрації 268 компаній.
Згідно з даними, серед цих фірм - виробник ігристих вин Codornіu, виробник макаронних виробів Pastas Gallo та іспанський підрозділ швейцарського страхового концерну Zurich.
Однак фактичне місце розташування більшості з цих компаній поки залишиться в Каталонії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що банк Banco Sabadell прийняв рішення перемістити штаб-квартиру з Барселони в Аліканте через імовірність оголошення незалежності Каталонії.
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