"Укрзалізниця" хоче купити 30 тепловозів у 2018 році

"Укрзалізниця" планує у 2018 році на 10% оновити парк магістральних тепловозів - в відомстві анонсували закупівлю 30 нових тепловозів.

Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на засіданні комітету ВРУ з питань транспорту, передає delo.ua.

За словами Кравцова, якщо раніше йшлося про закупівлю локомотивів, вироблених в Казахстані, то зараз мова йде про локалізацію і виробництво в Україні.

За даними аналітика ЦТС-Консалтинг Павла Руденка, 30 нових тепловозів - це приблизно 10% від існуючого робочого парку магістральних тепловозів.

Інвентарний парк локомотивів ПАТ "Укрзалізниця" становить 3562 одиниць, з них: 550 од - пасажирські (71 од - тепловози, 479 од - електровози), 1758 од - вантажні (609 од - тепловози, 1149 од - електровози), 1254 од - маневрові тепловози.

На сьогодні "Укрзалізниця" опрацьовує питання щодо оновлення локомотивного парку - як закупівлі нового тягового рухомого складу, так і модернізації наявного парку.

Як повідомлялося, на початку серпня 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric підписали лист про наміри спільно займатися модернізацією існуючого в Україні парку дизельних локомотивів та будівництвом нових. У підписаному документі йдеться також про сервісне обслуговування тепловозів.