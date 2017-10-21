Кандидата в конкурсну комісію НКРЕКП від уряду обрали з порушеннями - РПР

Представника до конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП від Кабміну було обрано непрозоро та з порушеннями.

Про це повідомляє Реанімаційний пакет реформ.

Кабінет Міністрів призначив Миколу Ніцака, екс-директора Вінницяобленерго, директора підприємства "Черкаські магістральні електричні мережі" своїм членом конкурсної комісії 11 жовтня 2017 року.

Експерти групи Реформа енергетичного сектору "Реанімаційного пакету реформ" звертають увагу Кабінету Міністрів на порушення та непрозорість процедури обрання свого представника до Конкурсної Комісії з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП.

Це ставить під загрозу неупереджену та ефективну роботу цієї комісії, а також створює серйозні корупційні ризики.

Відповідно до ст.8. Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", Кабінет Міністрів мав визначити свого кандидата за поданням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Процес подання кандидатури від профільного міністерства до Кабінету Міністрів був непрозорим. Відсутня інформація про визначення міністерством кандидатури в Конкурсну Комісію, критерії обрання тощо. У публічному доступі також відсутня інформація про процес подання кандидатури Ніцака до кабінету міністрів.

Повністю відсутня інформація і про відповідність Миколи Ніцака таким критеріям, як "бездоганна ділова репутація, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет" (згідно з п.3. ст.8. закону).

Більше того, за даними Громадського Руху "Чесно", Ніцак у 2010 році балотувався до Вінницької обласної ради 6-го скликання від Партії регіонів і підтримував команду президента Віктора Януковича.

Є підстави і для порушення законодавства в частині п.4.ст.7 Закону "Про НКРЕКП", яка забороняє володіння члену конкурсної комісії або членам його сім’ї прямо або опосередковано підприємствами або корпоративними правами будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики або комунальних послуг.

Згідно декларації Ніцака, його дружина – Ніцак Катерина Дмитрівна, володіє 5% акцій Вінниця-енергосервіс, яке є одним з ліцензіатів НКРЕКП. В такому випадку рішення щодо законності участі Ніцака в Конкурсній комісії відноситься до компетенції НАЗК.

Експерти групи Реформа енергетичного сектору "Реанімаційного пакету реформ" звертаються до кабінету міністрів з вимогою надати публічну оцінку кандидатурі Миколи Ніцака на відповідність посаді, на яку він делегований, і в разі виявлення порушень призначити іншого кандидата.

Наразі призначено трьох з п’яти членів: двох – від Верховної Ради та одного – від уряду.

Економічна правда