Мінфін оголосив війну махінаціям з поштовими пересилками
Міністерство фінансів внесло на розгляд Кабінету міністрів законопроект, в якому прописані заходи щодо боротьбі з махінаціями в сфері поштових пересилань.
Ця тема обговорювалася на круглому столі "Поштовий імпорт: наслідки для економіки і законодавче врегулювання", повідомляє прес-служба відомства.
В обговоренні взяли участь представники профільних міністерств, бізнес-асоціацій, експерти і соціологи.
У відомстві стверджують: більшості людей запропоновані ініціативи не створять проблем.
"Погано буде тільки "хімікам", які ввозять товар для продажу, не заплативши за нього ні копійки податків", - йдеться в повідомленні.
Держсекретар Міністерства фінансів Євген Капінус розповів про законопроект, який очікує схвалення Кабміну і потім - розгляду у Верховній Раді.
На думку Капінуса, останнім часом в Україні склалася хибна практика, коли левова частка продукції перетинає кордон через так званих "піджаків", без оплати мита і зборів.
Він нагадав, що існує обмеження - близько 500 євро безмитного провезення товару в супровідному багажі автомобільним шляхом, і близько 1000 євро - на літаках.
"При цьому ми спостерігаємо ситуацію, коли в машині сидить 5 осіб, і вони можуть провозити щодня значний обсяг - близько 2500 євро. Якщо порахувати за рік, виходить дуже велика сума", - заявив чиновник.
За його словами, Мінфін у своєму законопроекті запропонував деякі обмеження. Гранична сума безподаткового ввезення знижується до 300 євро і вступає в силу зобов'язання перебувати на території іншої країни не менше 24 годин.
Крім того, завозити товар в Україну вони можуть тільки раз в 5 днів. Якщо ж не дотримуватися обмеження в 24 години, тоді вступає в силу інше обмеження: щодня можна буде вільно без сплати податків ввозити товару не більше ніж на 50 євро.
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Економічна правда
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