Вартість Bitcoin перевищила 6 тисяч доларів

Ціна Bitcoin перевищила значення 6 тисяч доларів за монету, продовжуючи встановлювати історичні максимуми.

Про це пише Liga.Net.

Зростання котирувань першої криптовалюти продовжилося, пробивши психологічно важливий рівень у 6 тисяч доларів.

За даними потокового графіку кріптовалютноъ біржі OKCoin "биткоін" коливається в межах 6,09-6,1 тисяч доларів за монету.

На українській біржі Kuna біткоін торгується на рівні 150 тисяч гривень за монету.

Як повідомлялося, 2 вересня вартість біткоін вперше перевищила 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, 1 серпня криптовалюта Bitcoin розділилася на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення.

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