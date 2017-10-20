Вартість Bitcoin перевищила 6 тисяч доларів
Ціна Bitcoin перевищила значення 6 тисяч доларів за монету, продовжуючи встановлювати історичні максимуми.
Про це пише Liga.Net.
Зростання котирувань першої криптовалюти продовжилося, пробивши психологічно важливий рівень у 6 тисяч доларів.
За даними потокового графіку кріптовалютноъ біржі OKCoin "биткоін" коливається в межах 6,09-6,1 тисяч доларів за монету.
На українській біржі Kuna біткоін торгується на рівні 150 тисяч гривень за монету.
Як повідомлялося, 2 вересня вартість біткоін вперше перевищила 5 тисяч доларів.
Нагадаємо, 1 серпня криптовалюта Bitcoin розділилася на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення.
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