ЄБРР продовжить випуск єврооблігацій, прив’язаних до гривні

Європейський банк реконструкції та розвитку планує продовжувати випуск єврооблігацій із прив'язкою до гривневих активів.

Про це "Українським Новинам" повідомив старший радник ЄБРР у Східній Європі та на Кавказі Антон Усов.

За його словами, цей випуск був пробним розміщенням для того, щоб перевірити наявність попиту на ринку.

"Це було синтетичне розміщення в гривні, фактично - своп терміном на 1 рік, що був внесений у лістинг на Лондонській фондовій біржі. Розміщення було пробним, для того щоб зрозуміти, наскільки ми зможемо працювати із гривнею. Також це є частиною наших консолідованих зусиль з розвитку ринків капіталу в Україні й кредитуванню в місцевій валюті", - повідомив Усов.

За його словами, ЄБРР буде й надалі проводити розміщення подібного інструмента.

"Робота така, швидше за все, буде вестися й далі, тому що попит був великий. Поки складно говорити про параметри й обсяги подальших випусків. На перших етапах емісія буде невелика. Якщо попит буде постійний, то можна буде говорити про якісь серйозні плани, так само як і про те, як ці гроші будуть використовуватися", - зазначив представник ЄБРР.

Він наголосив, що при цьому ЄБРР зберігає плани з випуску гривневих облігацій.

"У наших планах обов'язково є розміщення гривневих облігацій. Як ми й говорили раніше, обсяг емісії на першому етапі буде невеликий і буде мати цільове застосування. Мова йде про наступне кредитування суб'єктів, у яких виторг у національній валюті. Це, як правило, середній, малий бізнес і муніципальні компанії", - додав Усов.

Як повідомлялося, 2 серпня ЄБРР випустив єврооблігації на 10 млн доларів з терміном обігу 1 рік.

Євробонди розміщувалися на Лондонській фондовій біржі.

Прибутковість паперів становила 9,5% річних, а термін погашення - 2 серпня 2018 року.

Організатором розміщення став ING Wholesale Banking (Лондон), депозитарії - Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Ці єврооблігації випускалися в прив'язці до гривні.

Раніше американська Citigroup і сінгапурська компанія Nomura International Funding випустили єврооблігації, забезпечені гривневими ОВДП.