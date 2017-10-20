Київ та Одесу хочуть з'єднати "європейською" колією

Планована в перспективі нова залізниця, яка по прямій з'єднає Київ і Одесу, може отримати колію європейського стандарту 1435 мм.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає ЦТС.

Говорячи про перспективні концесійні проекти в Україні, міністр сказав:

"Хочемо також включити в цей перелік першу концесійну залізницю, євроколію, яка з'єднає Київ і Одесу. Інтерес з боку іноземних інвесторів до цього вже є".

Раніше міністр заявляв, що швидкісні залізничні колії можуть з'явитися в нашій країні в перспективі 5-10 років. Першими такими напрямками повинні стати Київ-Одеса і Київ-Варшава.

Відзначимо, що саме по відношенню до варшавського напрямку Омелян говорив про євроколії. Потенційними інвесторами є китайські компанії.

"Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У тимчасовому розрізі це мінімум від 5 до 10 років з сьогоднішнього дня - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - повідомив в травні Омелян.

До того повідомлялося, що саме Китай може розглянути можливість фінансування високошвидкісної залізниці в Україні.

У березні поточного року тодішній голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун за підсумками візиту в Китай заявив, що отримав сигнали від китайської сторони про можливе фінансування будівництва високошвидкісної залізниці в Україні.

Відзначимо, що про необхідність будівництва нової залізниці з Одеси до Києва Володимир Омелян висловлювався і роком раніше. Омелян назвав відсутність такого повідомлення однією із значних проблем залізничної сфери на півдні країни:

"Потяги йдуть по довгому маршруту - і тому "Інтерсіті", які повинні були б долати відстань за кілька годин, йдуть 6-7 годин. Ми над цим працюємо, але, на жаль, це зовсім інші капіталовкладення, набагато більші цифри".

Нагадаємо, міністерство інфраструктури просить французських колег посприяти залученню коштів ЄС для реалізації проекту щодо зміни ширини залізничної колії.

Як відомо, найпоширенішою у світі шириною колії є 1435 мм (4 фути та 8,5 дюймів). Таку колію мають 60% залізниць світу, зокрема залізниці Північної Америки, Китаю і Європи (за винятком країн СНД, Балтії, Фінляндії, Ірландії, Іспанії і Португалії).

В Україні наразі експлуатуються колії шириною 1520 мм. Так, з середини XIX століття стандартом на залізницях Російської імперії (пізніше - СРСР), Фінляндії і Монголії була ширина колії 1524 мм. З травня 1970 року до початку 1990-х залізниці СРСР були переведені на колію 1520 мм.

На даний час в Україні знаходиться найбільша кількість стикувальних вузлів (близько 15) - на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.