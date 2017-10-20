Найбільш шанованою компанією в світі стала Siemens - Forbes

Рейтинг найбільш шанованих компаній Forbes очолив Siemens.

Про це йдеться на сайті проекту.

Друге місце зайняв французький виробник шин Michelin Group, третє - материнська компанія Google - Alphabet.

На четвертому рядку японська корпорація Nintendo, а закриває першу п'ятірку - Walt Disney.

В першу десятку також увійшли: Carlsberg, Apple, Ferrari, Hilton і Panasonic.

Відзначимо також, що компанія Tesla зайняла 197 позицію, Nokia - на 53, Facebook - на 55-му місці, Adidaі на 12, Netflix на 15.

Нагадаємо, кілька місяців тому німецький концерн опинився в епіцентрі скандалу, пов'язаного з поставками турбін в окупований Крим.

У липні повідомлялося, що турбіни виробництва Siemens були привезені до Криму для використання на електростанціях всупереч санкціям ЄС, що забороняють поставки технологій для енергетики на анексований в 2014 році півострів.

У відповідь на поставку турбін в Крим ЄС розширив санкції проти Росії.

Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.