Найбільш шанованою компанією в світі стала Siemens - Forbes
Рейтинг найбільш шанованих компаній Forbes очолив Siemens.
Про це йдеться на сайті проекту.
Друге місце зайняв французький виробник шин Michelin Group, третє - материнська компанія Google - Alphabet.
На четвертому рядку японська корпорація Nintendo, а закриває першу п'ятірку - Walt Disney.
В першу десятку також увійшли: Carlsberg, Apple, Ferrari, Hilton і Panasonic.
Відзначимо також, що компанія Tesla зайняла 197 позицію, Nokia - на 53, Facebook - на 55-му місці, Adidaі на 12, Netflix на 15.
Нагадаємо, кілька місяців тому німецький концерн опинився в епіцентрі скандалу, пов'язаного з поставками турбін в окупований Крим.
У липні повідомлялося, що турбіни виробництва Siemens були привезені до Криму для використання на електростанціях всупереч санкціям ЄС, що забороняють поставки технологій для енергетики на анексований в 2014 році півострів.
У відповідь на поставку турбін в Крим ЄС розширив санкції проти Росії.
Siemens подав до суду на Технопромекспорт з вимогою визнати угоду про постачання обладнання, яке за контрактом призначалося для електростанції в Тамані, недійсною і повернути турбіни, поставлені в окупований Крим в обхід санкцій.
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