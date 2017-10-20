"Інтерпайп" Пінчука і французи запустять виробництво труб в Європі

Українська промислова компанія "Інтерпайп" і світовий лідер у виробництві сталевих труб, французька Vallourec, планують створити спільне підприємство в Європі.

Відповідну заявку в антимонопольні органи Німеччини German cartel office дві компанії подали 4 жовтня, передає UAprom.

Згідно з інформацією, сторони просять дати дозвіл на "створення спільного підприємства і передачу істотних активів".

У прес-службі "Інтерпайпу" підтвердили факт подачі заявки.

"Ми підтверджуємо подачу звернення до антимонопольного органу Німеччини в рамках проекту співпраці між компаніями", - сказав представник компанії, відзначивши, що детальніше інформацію надасть пізніше.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукція поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2016 році "Інтерпайп" реалізував 572 тис. тонн трубної і колісної продукції.

В "Інтерпайп" працюють 11,5 тис. співробітників.

Як відомо, кінцевим власником активу є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Нагадаємо, "Інтерпайп" уклав 5-річний контракт на поставку залізничної продукції з американською компанією Caterpillar.