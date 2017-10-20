Гривня на міжбанку повільно слабшає
20 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,49-26,51 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,54-26,55 гривні;
Євро - 31,32-31,34 гривні;
Російський рубль - 0,4607-0,4615 гривні.
Курс американського долара в п'ятницю досяг жовтневого максимуму після зниження днем раніше. Позитивний вплив на американську нацвалюту відбулося завдяки схваленню Сенатом проекту бюджету країни на наступний фінансовий рік.
Євро подешевшав на 0,36% - до 1,181 долара.
Нагадаємо, 19 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,49-26,51 гривні за долар.
Економічна правда
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