Гривня на міжбанку повільно слабшає

20 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,49-26,51 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,54-26,55 гривні;

Євро - 31,32-31,34 гривні;

Російський рубль - 0,4607-0,4615 гривні.

Курс американського долара в п'ятницю досяг жовтневого максимуму після зниження днем раніше. Позитивний вплив на американську нацвалюту відбулося завдяки схваленню Сенатом проекту бюджету країни на наступний фінансовий рік.

Євро подешевшав на 0,36% - до 1,181 долара.

Нагадаємо, 19 жовтня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,49-26,51 гривні за долар.

Економічна правда